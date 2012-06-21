Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві голови ОТГ, які були обрані 24 грудня минулого року, розповіли про проблеми, перспективи розвитку та плани на майбутнє. Зустріч організував Миколаївський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». У грудні 2017 року вибори відбулися у семи громадах Миколаївщини: Володимирівській, Прибузькій, Казанківській, Радсадівській, Широківській, Арбузинській та Березанській ОТГ. До складу громад входить 34 тисячі громадян, територія охоплює дві тисячі квадратних кілометрів.
Нині всі ОТГ прийняли власні бюджети та працюють над їхнім наповненням, виконують розроблені програми. Як пояснив директор Центру Валентин Бойко, подібні зустрічі необхідні, аби проаналізувати, як пройшли ці 100 днів, що треба робити, аби громади розвивалися, нарощували свій потенціал, рухалися вперед. Серед найбільш актуальних проблем, що сьогодні вирішують осередки місцевого самоврядування Миколаївщини, – ремонт доріг, відновлення та ремонти будівель загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, вирішення питань водозабезпечення населення, налагодження медичного обслуговування мешканців. Голови ОТГ розповіли про досвід та успіхи, плани та програми.