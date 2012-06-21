Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Весна, Великдень – символи і духовного, і естетичного оновлення. Здавна з настанням цієї пори року й до Великодня українці прибирали на своїх обійстях, білили, фарбували. Громада скликала й толоки. Ця традиція жива й нині. На Тернопільщині оголосили про проведення двомісячника благоустрою, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Степан Барна. За його словами, всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування повинні долучитися до прибирання довкілля від сміття.
За виконанням розпорядження голови облдержадміністрації стежитиме Державна екологічна інспекція в області, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, управління екології та природних ресурсів ОДА. Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб притягувати до відповідальності тих, хто не дотримуватиметься відповідних заходів.