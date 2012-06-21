Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Триває час декларування доходів, які українці отримали торік. На Тернопіллі з початку нинішнього року податкову декларацію вже подали понад 2240 краян. З них семеро засвідчили власні доходи у розмірі понад один мільйон гривень.
У відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби в області повідомили, що основним джерелом доходів для чотирьох мільйонерів став продаж нерухомого та рухомого майна, для одного – спадщина чи дарування, для двох – інші доходи. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 360 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 108 тисяч гривень військового збору.