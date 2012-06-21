Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Дедалі більше учасників зовнішньоекономічної діяльності обирають порядок оформлення товарів на засадах «єдиного вікна», стверджують у відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби України в Тернопільській області.
Так, фахівці Тернопільської митниці за результатами роботи цьогорічного березня 99 % митних оформлень здійснили, власне, в режимі «єдиного вікна». Порівняно з відповідним торішнім періодом кількість митних оформлень з використанням цього принципу зросла на 59 %. Загалом з початку року 85 % (від загальної кількості) митних декларацій оформили із застосуванням «єдиного вікна».
У зоні діяльності Тернопільської митниці Державної фіскальної служби України є чотири місця митного оформлення товарів, де застосовують порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами на засадах «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.
Варто нагадати, що інформаційний обмін даними в режимі «єдиного вікна» почав діяти з 1 серпня 2016 року як експеримент.