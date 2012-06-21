Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Підтримка підприємництва та залучення іноземних інвестицій на Тернопілля – один з пріоритетів обласної влади. У цьому ключі відбулася й робоча зустріч за участі облдержадміністрації та представників Фонду міжнародної солідарності Республіки Польща за сприяння Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва. Йшлося про напрямки майбутньої співпраці.
За інформацією прес-служби ОДА, в рамках цієї співпраці передбачаються стажування у сусідній країні представників малого та середнього бізнесу й місцевого самоврядування Тернопілля, навчальні поїздки, допомога в налагодженні контактів з польськими партнерами.
Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Тернопільської облдержадміністрації Галина Воляник зазначила, що регіональний центр підтримки підприємництва активно налагоджуватиме співпрацю з Фондом міжнародної солідарності Республіки Польща. Адже налаштовані сприяти написанню якнайбільшої кількості проектів та залучати значний фінансовий ресурс для розвитку сфери підприємництва області.