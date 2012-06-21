Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Зараз у кожній тернопільській родині, в містах, селищах і селах області йдуть активні приготування до Великодня. Але не треба забувати, що це світле свято ще й вияв милосердя, творення добрих справ. Тож краян закликали, зокрема, подбати про великодні кошики для українських воїнів. Крім продуктів харчування, для бійців АТО та дітей з прифронтової зони збирають також , засоби гігієни, одяг й інші дарунки. Ініціатори акції виступили волонтерські організації, греко-католицька церква та Тернопільська міська рада. Великодні кошики мали б отримають усі добровольчі підрозділи, Збройні сили України, Нацгвардія, 44-та бригада та батальйон «Тернопіль».
А от благодійний фонд «Майбутнє сиріт» звернувся до всіх небайдужих тернополян запросити на час весняних канікул чи пасху дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування до себе в родину. Таку акцію організовували й у час Різдвяних свят. Тоді у свою родину зголосилися запросити вихованця будинку-інтернату вісім родин.
Святкування Великодня сповнене багатьма народними традиціями. Працівники Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді вирішили організовувати майстер-класи з писанкарства. Щосуботи та неділі від 17 березня вони діляться своїми знаннями й вмінням творити один з великодніх символів школярів, їхніх батьків, усіх, хто прагне навчитися розписувати яйця.