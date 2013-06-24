Під головуванням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко відбулося восьме засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Уряд продовжує системну роботу над виконанням планів стійкості регіонів.

«Заслухали доповіді Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Окремо наголосили, що своєчасне виконання робіт критично важливе для стабільного проходження зими», — зазначила очільниця уряду.

За словами Юлії Свириденко, додатково уряд ухвалив рішення для забезпечення виконання планів.

1. Формуємо національний резерв автономної генерації

Уряд затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації в разі блекаутів та нових атак на енергетику. Ідеться про децентралізований запас мобільних електростанцій, когенераційних установок, котелень, трансформаторів та іншого обладнання для оперативного забезпечення критичної інфраструктури світлом, теплом і водою.

Формування резерву здійснюватимуть за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної і донорської підтримки.

2. Спрощуємо процедури будівництва, відновлення та модернізації захисту об’єктів енергетичної і газової інфраструктури

Роботи з будівництва, відновлення та модернізації систем захисту таких об’єктів газової інфраструктури реалізовуватимуть за принципом «проєктуй — будуй». Будувати можна одночасно з розробленням проєктної документації, без попереднього отримання містобудівної документації та дозвільних документів. Їх можна оформити вже після виконання робіт, це обов’язкова умова.

Такий спрощений механізм працює з кінця 2023 року для будівництва та розміщення когенераційних установок, генераторів, котелень, систем зберігання енергії, об’єктів газосховищ, видобутку, ГТС та електромереж.

«Системна підготовка до наступного опалювального сезону залишається одним з головних пріоритетів уряду. Наше завдання — забезпечити стабільне світло, тепло, водопостачання та безперебійну роботу критичної інфраструктури в усіх регіонах країни», — наголосила Прем’єр­міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ