Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на комунальному підприємстві «Сумиелектроавтотранс» розпочалося навчання другої групи слухачів курсів «Водій тролейбуса».
Дванадцять сумчан віком від 25 до 45 років упродовж п’яти місяців вивчатимуть теорію і практику тривалістю відповідно 359 та 284 години. По закінченні навчання всі вони будуть працевлаштовані на підприємстві.
Нещодавно відбувся перший випуск, за результатами якого 9 слухачів курсів залишилися працювати в КП.
Однак такої кількості водіїв явно не вистачає і їх ще потрібно щонайменше 30-40. Чи вдасться ліквідувати кадровий дефіцити, покаже час, адже нову групу можна буде формувати лише після випуску другої.
Як прогнозує директор підприємства Віталій Однорог, набір до неї розпочнеться не раніше початку літа.