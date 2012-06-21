Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка відбувся спортивний турнір з футзалу пам’яті Героя України, полковника СБУ колишнього студента цього вишу Олександра Аніщенка.
За повідомленням прес-групи УСБУ в Сумській області, у змаганнях узяли участь кілька команд, зокрема, викладачі навчального закладу та співробітники Управління СБУ у Сумській області, які свого часу навчалися та проходили службу разом з Олександром.
Переможців відзначено пам’ятними кубками, дипломами та грамотами.
На переконання проректора Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка з науково-педагогічної роботи товариша Олександра Аніщенка Василя Зігунова, турнір є яскравим прикладом того, що пам'ять про героїв, які віддали свої життя за вільну і соборну Україну, житиме у добрих справах, прагненнях та досягненнях кожного з нас.