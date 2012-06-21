Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До Краматорська на Донеччині приїздять творчі колективи Чернігівщини. 20 березня у приміщені міської дитячої школи мистецтв №1 відбудеться концерт народного хору та окремих виконавців Чернігівського обласного філармонічного центру фестивалів і концертних програм. Цього ж дня для молодших мешканців нинішнього адміністративного центру Донецької області одну зі своїх вистав запропонує творчий колектив Ніжинського академічного український драматичного театру імені М. Коцюбинського.
Така співпраця на культурному поприщі почалася завдяки активістам Краматорського осередку Національної скаутської організації України «Пласт», які звернулися з таким проханням до департаменту культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації. А офіційним підтвердження тісних зв’язків Краматорська і Чернігівщини у культурній сфері стане підписання відповідного меморандуму між керівниками міста на Донеччині та Чернігівської ОДА.