Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Розвиток інвестиційної діяльності Херсонщини є одним з пріоритетних напрямків економіки регіону. Протягом 2017-го року інвестиційні процеси в регіоні демонструють суттєву позитивну динаміку. Так, у 2017 році більше ніж на 50% збільшилась кількість іноземних інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій за попередніми даними становив 6931 мільйонів гривень, що на 59,1% більше ніж за 2016 рік.
За підсумками 2017-го загальний обсяг надходження прямих іноземних інвестицій в область склав 216,9 мільйонів гривень. З метою стимулювання зовнішньої торгівлі та залучення іноземних інвестицій обласною державною адміністрацією у 2017-му році організовано та проведено низку заходів. Представники обласної державної адміністрації взяли участь у міжнародних бізнес-форумах, семінарах, заходах інвестиційного спрямування, а також в організації бізнес-місій області до партнерських регіонів та компаній і навпаки.
Для покращення показників інвестицій, цього року вперше в області відбудеться форум «АГРОПОРТ-2018», який охопить весь потенціал агропромислового комплексу південного регіону. 26-28 липня на території Міжнародного аеропорту «Херсон» відбудеться масштабний захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників України і Східної Європи. Також вже почалася підготовка до традиційного для Херсонщини Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток», який в цьому році відбудеться в Києві.