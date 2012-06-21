Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Щоб бути на надійному «замку» і тримати західний кордон України недоторканим та підвищувати обороноздатність країни, командування Збройних сил вирішило відновити військове містечко в Береговому на Закарпатті.
Воно тут колись існувало, але у 2006 році територію майже 17 гектарів з розміщеними на ній об’єктами було передано у комунальну власність міста. Тож тепер керівництву ЗСУ довелося просити міську раду повернути цю ділянку у власність Міністерства оборони України. Тут розмістять один із батальйонів (800 військовослужбовців) 128 окремої гірсько-піхотної бригади на умовах постійної дислокації.
Понад місяць тому на сесії міської ради депутати вислухали генерал-майора Збройних сил України Олега Мікаца та заступника командувача військ оперативного командування «Захід» Сергія Собка, інших командирів ЗСУ, які аргументували необхідність передачі цієї ділянки та розташованих на ній об’єктів військовим.
І ось сьогодні на сесії Берегівської міської ради депутатський корпус таки дав згоду на передачу об’єктів нерухомого майна із земельними ділянками з комунальної у державну власність в особі Кабінету Міністрів України (з подальшою передачею Міністерству оборони України). У додатку зазначено, що територія передається з метою реконструкції та розміщення підрозділів оперативного командування «Захід» та Берегівського об’єднаного міського військового комісаріату без зміни цільового призначення та іншого використання.
У разі, якщо згодом розміщувати військові підрозділи Міністерства оборони України на переданих міською радою об’єктах не буде потреби, депутати просять повернути це нерухоме майно у комунальну власність Берегового.