Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Чортківському районі на Тернопільщині впроваджують проект «Медичні огляди в селах». Він має не лише профілактичну, але й лікувально-діагностичну мету. До цієї справи залучили студентів місцевого державного медичного коледжу, викладачів-клініцистів, лікарів комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
За графіком у сільських фельдшерсько-акушерських пунктах чи амбулаторіях сімейної медицини представники такої медичної бригади проводять загальний медогляд сільських мешканців, перевіряють їхній зір, вимірюють тиск, визначають рівень цукру в крові, записують електро-кардіограму, надають інші медичні послуги. Водночас консультують і надають професійні рекомендації щодо лікування виявлених недуг. Більш того, проводять обстеження людей вдома, виписують їм препарати, які надає держава в рамках програми «Доступні ліки».
За словами директора Чортківського державного медичного коледжу, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Любомира Білика, такий проект – це добра практика для студентів, а для мешканців сіл – вчасна лікарська допомога.
Тим часом голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна днями на прес-конференції поінформував, що в області спланували оптимальну мережу закладів охорони здоров’я, які забезпечують медичне обслуговування краян у сільській місцевості з урахуванням кількості населення, рівня розвитку інфраструктури, доступності надання медичної допомоги, а також потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад. До цієї мережі увійшло 17 районних центрів первинної допомоги, 178 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, зокрема 76 амбулаторій групової практики, 102 амбулаторії монопрактики.