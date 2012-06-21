Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбувся «День кар’єри ЄС», що мав на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання і кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі. Захід організували на базі Інформаційного центру ЄС при університеті за підтримки Представництва ЄС в Україні. Під час виставки вакансій, представники бізнесу, міжнародних інституцій, програм та фондів презентували відкриті вакансії для працевлаштування молоді в європейських компаніях, програми продовження навчання та стажування за кордоном, а також курси вивчення європейських мов.
«Тут сьогодні присутні чимало компаній та багато молодих людей, яким, я сподіваюсь, це стане в нагоді під час працевлаштування. Звертаючись до молоді, хочу сказати таке. По перше, ви маєте величезний ресурс – ваш розум, і моя вам порада продавайте його дуже дорого, бо ви цього варті. А по друге, не від’їжджайте за кордон. У ЄС теж бракує робочої сили, але це ваша країна і ми теж дуже хочемо, щоб Україна була заможною завдяки людям, завдяки саме вам. Інвестуйте в себе, в розвиток свого потенціалу й одного дня ви досягнете того рівня, коли матимете достатню заробітну плату», – зазначив у вітальному слові прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.
Минулого року Донецькому національному університеті відсвяткував свій 80-річний ювілей. Так сталось, що через буремні події на Донбасі університет перебуває і розвивається у Вінниці. За словами ректора університету Романа Гринюка, сьогоднішній захід – це можливість для молоді отримати більше інформації та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці, підвищити свій потенціал на важкому шляху пошуку роботи. А директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко відзначив, що Вінниччина досить активно розвивається, створюючи нові робочі місця. Область є єдиним регіоном в країні, де одночасно будується 4 нових заводи. Місцеві підприємства зацікавлені в кваліфікованих спеціалістах. Тож роботу треба шукати в Україні.
Під час заходу відбулася панельна дискусія за участі представників мереж ЄС на тему: «Можливості ЄС для професійного та кар’єрного зростання української молоді: конкурентні переваги для майбутнього».