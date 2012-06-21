У столиці запрацювала комунальна реабілітаційна установа «Київський центр незрячих». Створена з ініціативи депутатів Київської міської ради, вона єдина в Україні. Завдання, які ставлять перед собою ініціатори та керівники центру, амбітні й актуальні.
Крім комплексу реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю по зору, передбачено культурно-просвітницьку діяльність, фахове консультування незрячих з різних питань — юридичних, профорієнтаційних, освітніх, психологічних тощо. Важливий напрям роботи — розроблення та застосування ефективних методик навчання й реабілітації, вивчення світового досвіду й технологій та їх впровадження, проведення досліджень спільно з науковими установами тощо.
За задумом столичної влади, центр має взяти на себе роль координатора у наданні допомоги незрячим між держустановами, громадськими організаціями, медичними та навчальними закладами, спортивними товариствами тощо, сприяти перетворенню Києва на місто, дружнє для людей, що втратили зір.
Очолює центр Сергій Васін, кандидат економічних наук, заслужений працівник соціальної сфери України. Йому добре знайомі проблеми, з якими стикаються незрячі. У ранньому дитинстві він втратив зір. Коли юнакові виповнилося 15 років, померла мама. Життєві університети Сергія Анатолійовича — суцільні терни, які долав завдяки неймовірній цілеспрямованості та оптимізму. Закінчив економічний факультет Київського університету імені Т. Шевченка, захистив кандидатську дисертацію.
Сергій Васін — переможець і призер багатьох міжнародних шахових змагань серед людей з порушенням зору, віце-чемпіон світу 1998 року, чемпіон світу 2016-го. Заслужений майстер спорту України. Багато років віддав роботі з незрячими і як директор Навчально-інформаційного комп’ютерного центру УТОС, і як педагог-дослідник. Тож сподіваємося, що очолюваний ним колектив з місією успішно впорається.
ДОВІДКА «УК»
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку кількість сліпих у світі зростає на мільйон осіб, кожні 5 секунд втрачає зір доросла людина, кожну хвилину — дитина. Більшість цих людей живе у країнах, що розвиваються.
Щороку в Україні інвалідами внаслідок порушення зору визнають майже 12 тисяч осіб. Сумну статистику множить війна на сході. В Україні незрячих від народження або через хворобу 300 тисяч.
Тамара СТРИПКО
для «Урядового кур’єра»