Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Вже скоро у Краматорську на Донеччині після капітального ремонту нарешті відкриють двері три гуртожитки для тимчасово переміщених осіб із зони бойових дій. За словами міського голови нинішнього адміністративного центру області Андрія Панкова, йдеться про реалізацію спільних проектів із партнерами з Європейського Союзу, в яких місто бере участь, залучаючи ще й кошти міського бюджету. «Капітально реконструюються три гуртожитки у різних частинах Краматорська: парк Ювілейний, стара частина міста та соцмісто. У квітні гуртожитки здадуть «під ключ» і житло там отримають саме переселенці», – запевнив він.
Згадані об’єкти соціального житла, розраховані для потерпілих внаслідок гібридної війни мешканців прифронтового краю, які протягом тривалого часу вважалися «довгобудами». Хоча на думку експертів, які зараз ретельно вивчають ситуацію щодо виділених коштів, гуртожитки можна було відремонтувати і запропонувати людям житло набагато швидше.