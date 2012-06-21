Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині відбувся вже традиційний для березневих днів обласний етап всеукраїнського конкурсу читців «В сім’ї вольній, новій». Творчий захід для вшанування і популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка організований і проведений зусиллями обласного учбово-методичного центру культури за підтримки департаменту культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації.
Для участі у конкурсі попередньо надійшло 35 групових та індивідуальних заявок, всього на сцені школи мистецтв №1 Краматорська виступили понад 50 учасників з різних куточків прифронтового краю. Учні та студенти, представники художніх гуртів та творчих колективів декламували не тільки вірші Кобзаря та демонстрували театралізовані композиції за його творами, а й пропонували глядачам і журі поезії сучасних авторів, зокрема присвячені учасникам Майдану та героям неоголошеної гібридної війни на Донбасі. Переможці обласного конкурсу отримали дипломи, цінні подарунки, нові враження та черговий поштовх для розвитку подальшої власної творчості.