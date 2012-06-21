Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині у Львові діють 17 дитячих бібліотек. Міська влада бачить їх не лише книгозбірнями, а й місцем зустрічей, активного відпочинку та своєрідною коворкінг-зоною для хлопчиків і дівчаток.
Як повідомили в прес-службі міськради, торік відремонтували три дитячі бібліотеки. На початку нинішнього року відкрили нову дитячу медіатеку в мікрорайоні Рясне. Вже цього місяці мають намір відчинити після ремонту двері Urban-бібліотеки. Цей заклад і надалі буде серед перших у царині проблематики архітектурного проектування, а також соціального життя в місті. На ремонт і облаштування Urban-бібліотеки з міського бюджету виділили один мільйон 270 тисяч гривень.
Наразі у Львові запланували відремонтувати та відкрити сім дорослих і дві дитячі бібліотеки. Зокрема, нині реконструюють інклюзивну бібліотека для людей з вадами зору – «Сенсотеку». Працюють і над великими комплексними проектами централізованої бібліотечної системи для дорослих. Кожна бібліотека отримує нову концепцію й буде культурним осередком свого району, твердять у міській раді.