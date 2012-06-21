Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Десять років тому у Львові заснували інтегрований мистецький проект «Відчинилося життя». Його головне завдання – дати незрячій людині шанс вийти на професійну сцену та заспівати в супроводі симфонічного оркестру. Така ініціатива, як твердять у прес-службі міської ради, не має аналогів у жодному з українських містах, і ні навіть у Європі.
Упродовж десятиріччя в рамках проекту відбулося понад 70 концертів. І не лише у Львові, а й у багатьох містах України, а також у Швеції, Польщі, Словаччині, Білорусі, Молдові, Угорщині. Майже сто музикантів, співаків, відомих українських і закордонних зірок за цей час долучилися до ініціативи «Відчинилося життя». Ось і під час нинішнього, ювілейного, заходу у супроводі оркестру Національного драмтеатру ім. М. Заньковецької під диригуванням заслуженого артиста України Богдана Мочурада виступали незрячі виконавці з України, Литви, Грузії, а також народна артистка України Леся Горова, вокальна формація «Піккардійська терція», скрипаль-віртуоз Олександр Божик, інші. Звучала інструментальна музика, класичні, народні та твори сучасних українських і закордонних композиторів.
Концерт організував Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» за фінансової підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради. Принагідно зазначити, що місто Лева виділило на цей захід майже 135 тисяч гривень. Більше того, міський голова Андрій Садовий подякував усім за жертовну працю та нагородив дипломом концертну групу інтегрованого мистецького проекту «Відчинилося життя». А Оксані Потимко, засновниці та організаторці цього проекту, заслуженому працівнику соціальної сфери України, вручив «Золотий герб міста Львова».