Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Лева урочисто відкрили меморіальну таблицю відомому польському письменникові Станіславові-Єжи де Туш-Лецу. Він народився у Львові 1909 року, навчався у тутешньому університеті. Упродовж 1947-1966 років створив майже п’ять тисяч філософських парадоксів-афоризмів. Нині його крилаті вислови в Європі вважають класичними зразками жанру.
За інформацією прес-служби Львівської міськради, на урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки знаному афористові, мислителю, письменникові прибули, зокрема, польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв'язень Адам Міхнік, сини Станіслава-Єжи де Туш-Леца – Томаш Лец та Ян Лец, ініціатор проекту «ЛЕЦ. XX століття» Віктор Шендерович, влада міста. Пам’ятний знак встановили на будівлі, де 1920-1934 і 1939-1941 роках мешкав видатний львів’янин. Таблиця містить фото, текст українською, англійською мовами й один з афоризмів Станіслава-Єжи Леца.
У переддень церемонії відкриття меморіальної таблиці Станіславові-Єжи де Туш-Лецу у Львові в Палаці Потоцьких відбулося урочисте зібрання, присвячене Міжнародному проекту «ЛЕЦ. XX століття». Виходить унікальний мистецький альбом, який містить майже двісті світлин, що стали символами часу та які підписано афоризмами Леца. Це є погляд на велике та трагічне століття крізь парадоксальні й мудрі думки тонкого філософа, підкреслювали на цьому заході.