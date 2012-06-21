Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер сквер, який розташований біля Генерального консульства Республіки Польща у Львові, носитиме ім’я політика і державного діяча цієї країни Яцека Куроня. Таке рішення прийняли депутати Львівської міської ради на черговій сесії.
Очільник міста Андрій Садовий, зокрема, зазначив, що йому важко назвати, крім Яцека Куроня, людину, яка була би більшим лобістом і захисником України, яка б за таке проукраїнство витримувала шалену критику дуже багатьох політичних сил і рухів у Польщі. До того ж, знаємо, що цей видатний польський діяч антикомуністичної опозиції народився у місті Лева, тут у липні 2012 року на будинку, де він мешкав, відкрили меморіальну дошку. Яцек Куронь був Почесним громадянином Львова. Зрештою, на честь відомих поляків у цьому українському місті назвали чимало вулиць.
Разом з найменуванням скверу іменем Яцека Куроня львівські депутати ухвалили також перейменування вулиці Карбишева на Віденську.