Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Прифронтовий Маріуполь став одним із найперших міст України, де побували футбольні кубки Європи - Кубок Ліги чемпіонів УЄФА та Кубок Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок. З Києва, де у травні відбудеться фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 2017-2018 років (матч відбудеться 26 травня 2018 року на київському стадіоні НСК «Олімпійський»), кубки прибули на презентацію до Донеччини, де на змонтованій на Театральній площі сцені, на цю подію нетерпляче чекали сотні тисяч уболівальників та мешканців приморського міста.
Усі охочі зможуть сфотографуватися з кубками Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок. 21 квітня – Кубок Ліги чемпіонів прибув до Києва. Після цього він вирушив у подорож містами України: 22.04 - Маріуполь, 23.04 - Дніпро, 26.04 - Харків, 29.04 - Одеса, 30.04 - Львів.
«Переконаний, після того, як Кубки побувають тут, команда «Маріуполь» перемагатиме всіх суперників і у місті обов’язково будуть міжнародні матчі та міжнародні кубки», - висловив упевненість голова Федерації футболу України Андрій Павелко, який супроводжує престижні трофеї у турне Україною. Зрозуміло, бажаючих сфотографуватися з Кубком Ліги чемпіонів, було хоч відбавляй. Першими це право отримали місцеві футбольні команди, зокрема, юні спортсмени з Сартани – переможці одного з міських турнірів. А потім фотосесію влаштували всім бажаючим. Щоправда, для цього довелося вистояти у довжелезній черзі.