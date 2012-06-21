Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі тутешні комунальники активізували свою роботу, намагаючись убезпечити мешканців міста від наслідків чергового погіршення погодних умов. Дощ, різке зниження температури, а затим ожеледиця створили вкрай несприятливу ситуацію для водії на міських дорогах та для пішоходів на тротуарах. Аби ліквідувати загрозу через обмерзання шляхів, комунальники задіяли майже 30 одиниць спеціальної техніки для посипання сіллю та піском найбільш небезпечних ділянок доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту.
Як уточнили у міській раді Маріуполя, для цих же робіт довелося залучити більше 500 осіб із всіх комунальних служб міста, які активно використовують проти ожеледиці той же пісок та інші сипучі матеріали. Відповідно впорядковувати свої території приступили й місцеві підприємці, які у відповідності до правил благоустрою, аби запобігти нещасним випадкам, мають утримувати в порядку дороги та тротуари біля своїх об’єктів. Тим більш, що за порушення згаданих правил, загрожує адміністративна відповідність – штраф від 850 до 1700 гривень.