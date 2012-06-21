Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі на колишній базі тутешнього водноспортивного комплексу створять сучасний Центр підводного розмінування водолазної та пошуково-рятувальної служби. Для гарантування безпеки поблизу міста та розмінування акваторії Азовського моря, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Донецькій області звернувся до міської ради з проханням віддати в оренду нежитлове приміщення на території водноспортивного комплексу, що зараз перебуває на балансі міста.
За словами начальника третього Державного пожежно-рятувального загону ДСНС Андрія Павленка, у випадку передачі в оренду рятувальникам колишнього приміщення яхтсменів, інвестори з Норвегії готові інвестувати понад чотири мільйони євро для придбання сучасного обладнання та в інфраструктуру Центру. Доцільність і необхідність створення у наш час такого підрозділу та дислокацію у ньому рятувальників підтримав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
«Зараз найголовніше – безпека наших жителів, а також відпочиваючих, які приїдуть на море. Таку безпеку зможуть гарантувати водолази-рятувальники, які проведуть обстеження акваторії моря для виявлення вибухонебезпечних предметів», – заявив він на засіданні координаційної ради.
У свою чергу місцеві яхтсмени, які досі базуються на території водноспортивного комплексу, побоюються, що передача приміщення представникам рятувальної служби може негативно позначитися на подальшому розвитку вітрильного спорту. Аби спростувати сумніви і довести протилежне, міський голова вже доручив профільним службам підготувати для підписання спеціальний меморандум між владою Маріуполя, рятувальниками та яхт-клубом, в якому будуть чітко прописані механізми співробітництва для занять вітрильним спортом на згаданій водній станції. У планах міської влади також створення школи олімпійського резерву на базі яхт-клубу «Азовсталь».