Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Працівники патрульної поліції разом з рибалками витягли з води у Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза мати скинула з мосту. Про це повідомили у Патрульній поліції Миколаївської області. До поліції зателефонували та повідомили, – на Інгульському мосту жінка кричить, що її дитина впала з моста в річку. За лічені хвилини поліцейські прибули на місце події та побачили жінку, яка кричала, що її 9-місячний син впав з мосту. Жінка була з явними ознаками сильного алкогольного сп’яніння.
Як розповіли у відомстві, патрульні спустились під міст та, розділившись, розпочали пошуки дитини. Вже за кілька хвилин лейтенант поліції Білоус Андрій помітив на воді щось схоже на дитячий одяг, за яким він забіг у воду.
«У цей час з розташованої неподалік стації човнів на крики про допомогу вийшов човен, –повідомили в поліції. – Правоохоронець привернув увагу чоловіків на човні та разом вони витягли з води дитину. Причаливши до берега, непритомну дитину передали медикам, які прибули за викликом». На даний час за життя 9-місячного хлопчика борються лікарі. 42-річна місцева мешканка, мати дитини, пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через тяжкі сімейні обставини. Жінку затримали та передали слідчім Центрального відділу поліції для подальших з’ясувань по справі.