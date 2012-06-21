Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Служби безпеки України, у рамках комплексу заходів із захисту об’єктів критичної транспортної інфраструктури, попередили у Миколаєві загрозу безпечному функціонуванню двох мостів, які є складовими автомагістралей державного і регіонального значення. Встановлено, що один з структурних підрозділів міської ради оголосив торги майже на сім мільйонів гривень із закупівлі послуг з утримання, обслуговування і охорони Південнобузького та Інгульського мостів.
Переможцем аукціону стала місцева фірма, яка запропонувала найвигіднішу цінову пропозицію. У ході проведення торгів співробітники СБУ виявили, що комерційна структура не має необхідного досвіду і ресурсів для надання необхідних послуг та не відповідає кваліфікаційним вимогам. Служба безпеки поінформувала відповідний орган міської ради про виявлені недоліки, після чого результати торгів були скасовані. Планується проведення нового аукціону.