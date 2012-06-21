Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Сотні молодих миколаївців відвідали молодіжний інформаційно-мотиваційний фестиваль «Вір в себе», який організували Миколаївський обласний центр зайнятості за підтримки облдержадміністрації та міської ради. У рамках фестивалю відбувся ярмарок підприємств: презентаційна платформа ділових людей «Секрети успіху», де 20 підприємств та навчальних закладів Миколаєва та області демонстрували власну продукцію та проводили майстер-класи, спілкувалися з потенційними працівниками та розповідали секрети успіху своїх підприємств. Крім того, відвідувачі проходили тести та знайомилися з перспективами працевлаштування.
Миколаївський обласний центр зайнятості представив 1684 вакансії, які на сьогоднішній день чекають якнайшвидшого укомплектування, з них 1330 – в місті Миколаєві. За словами директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька цього року служба зайнятості робить максимальний акцент на профорієнтаційній роботі, запроваджує нові методики тестування та інформування населення різного віку щодо правильності вибору професії, мотивації на успішну професійну самореалізацію.
«Питання побудови кар’єри є одним з найголовніших для кожної молодої людини, але у кожного є своє бачення та сприйняття, яке формується через інформацію, через події та приклади, тож ми намагаємося доносити якнайбільше інформації про тенденції на ринку праці, – зазначив Дмитро Оборонько. – Ми готові демонструвати приклади успішного підприємництва, аби показати нашій молоді, що можна досягти успіху, якщо бути активним, цілеспрямованим та обізнаним».
На фестивалі виступили сім спікерів, які досягли неабияких професійних успіхів. А саме, Олександр Абраменко – фристайліст, Олімпійський чемпіон 2018 року; Максим Яровой – лижник, біатлоніст, паралімпійський чемпіон 2018 року; Максим Бревда – спортсмен, директор мережі фітнес-центрів «GymStyle», радник голови Миколаївської облдержадміністрації; Роман Стефанчишен – директор ТОВ «Фанчі-Інвест»; Дмитро Фалько – виконавчий директор Миколаївського підприємства «Термінал-Укрхарчозбутсировина»; Вячеслав Симченко – директор ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод»; Александр Виноградов – засновник та художній керівник танцювального клубу «СЛАЙС».
Як розповів директор «Миколаївського тепловозоремонтного заводу» В’ячеслав Симченко, він виріс у простій родині, де його батько працював водієм, а мама прибиральницею. Саме прагнення домогтися успіху дозволило йому здобути омріяної мети. Життєвий шлях В’ячеслава важко назвати легким. Спочатку він віддав себе науці та захистив дисертацію. Однак, в період непростих 90-х змушений був розпочинати власний бізнес. Слід було утримувати родину. Пізніше В’ячеслав Симченко почав практично з нуля будівництво тепловозоремонтного заводу в Миколаєві, згодом підприємство запрацювало на повну потужність.
За словами золотого призера з фрістайлу Олімпіади-2018 Олександра Абраменка, поставлену раніше мету, – отримати золоту медаль, він досяг. Щоправда, до успіху йшов шляхом неймовірних зусиль. За рік до Олімпіади він отримав травму і тривалий час перебував на відновленні. Багато хто не вірив, що за короткий термін після травмування можна брати участь в Олімпіаді. Втім він довів, що все можливе. Про свою історію успіху розповів і паралімпійський чемпіон Максим Яровий. Отже, миколаївська молодь почула про успіхи інших. Тож відважується до власних досягнень.