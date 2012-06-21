Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом трьох днів в Миколаєві тривав Міжнародний турнір з боксу пам’яті 68 Героїв-десантників. За звання переможців боролися команди трьох країн – України, Молдови та Білорусі. Спортсмени змагалися в десяти вагових категоріях. Гостями чемпіонату стали міністр молоді та спорту Ігор Жданов, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та чемпіон Параолімпійських ігор Максим Яровий. За підсумками боїв золото чемпіонату виграла збірна команда України, срібло – команда Молдови, бронзу – команда Білорусі.
За активну участь в підготовці турніру, а також за значні спортивні досягнення міністр Ігор Жданов вручив подяки Міністерства молоді і спорту директору СДЮСШ олімпійського резерву № 6 Віктору Запорожцю і тренеру з боксу спортшколи Віталію Волкову. Голова Миколаївської облдержадміністрації 2014 -2016 років Вадим Меріков, з ініціативи якого в 2014-му році була відновлена традиція проведення турніру, вручив кубок турніру багаторазовому чемпіону Параолімпійських ігор Максиму Яровому. Ігорю Жданову та Вадиму Мерікову подарували боксерські рукавички з автографами команд.