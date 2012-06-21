Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Педагоги з усієї України зібралися в Миколаєві, щоби обговорити перспективи розвитку експериментальних освітніх установ, а також вивчити кращий досвід створення авторських шкіл. Протягом двох днів у місті тривав Всеукраїнський семінар «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл».
За цей час педагоги-новатори відвідали чотири миколаївські школи: Академію дитячої творчості, муніципальний колегіум ім. В. Д. Чайки, муніципальний академічний коледж, економічний ліцей № 2. Відкриття заходу пройшло в Академії дитячої творчості, яка має офіційний патент на авторство. Втім до авторських можна віднести й три інших навчальних заклади. Представник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти України Світлана Кириленко відзначила, що перша авторська школа України була створена саме в Миколаєві.
«Ми не випадково в Академії дитячої творчості, – відмітила педагог, – Ця школа відома всій Україні. Її директор Ганна Матвєєва перша захистила дисертаційне дослідження з авторської школи. Сьогодні ідея авторської школи стає більш популярною. Ми розуміємо, що авторська школа не може бути масовою. Адже повинен пройти певний період часу для того, щоб педагогічний колектив виробив своє бачення організації і забезпечення освітнього процесу. Також необхідно знайти батьків, які будуть активно брати участь в житті школи. Авторська школа – це новітнє явище педагогіки партнерства».
Під час семінару його учасники взяли участь в пленарній частині та на практиці ознайомилися з миколаївським досвідом функціонування авторських шкіл.