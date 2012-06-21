Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївському обласному центрі зайнятості організовано загальнообласний інформаційно-просвітницький захід «Військова служба за контрактом: престижність, стабільність, гідний заробіток». Він став своєрідним містком між шукачами роботи з числа військовослужбовців і представниками військових частин Миколаївської та Вінницької областей, які пропонували вакансії. Військові могли поспілкуватися з роботодавцями. У ярмарку професій завдяки відеозв’язку з кожним районним центром зайнятості Миколаївщини взяли участь близько тисячі шукачів роботи у всій області.
Під час презентації сучасної професії військовослужбовця заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Жолудь повідомив, що на сьогодні грошове забезпечення становить понад 6000 гривень для рядового складу і більш як 8600 — для офіцерського. Військовослужбовцям гарантовано безкоштовне харчування у робочі дні, безоплатну медичну допомогу, навчання, відпочинок, додаткові гарантії в забезпечені житлом та інші пільги.
Як повідомив директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, протягом 2017 року фахівці центрів зайнятості області запропонували служити в армії за контрактом майже 13 тисячам громадянам, з них 153 вже поповнили лави українських військовослужбовців, серед яких 116 учасників АТО.
«Наші центри зайнятості вже інколи військові називають пунктами комплектації, — зазначив директор. — Ми допомагаємо укомплектовувати армію патріотично налаштованими працівниками. У кожному центрі зайнятості щотижня відбуваються інформаційно-консультаційні заходи, Дні учасника АТО та орієнтації на службу за контрактом у Збройних силах України, за участю представників військкоматів та військових частин».
Зі зрозумілих причин не можна називати кількості вакансій у військових частинах, але, як повідомили в центрі, є потреба у працівниках із суто військовими спеціальностями: стрільців-зенітників, кулеметників, гранатометників, артилеристів, артрозвідників, саперів. Армії потрібні фахівці, які мають цивільні професії, — водії, заправники, механіки, кухарі, психологи, електрики, капелани, музиканти.
У межах заходу відбувся тренінг «Як отримати від життя максимум» для безробітних (здебільшого учасників АТО), які за підсумками профілювання увійшли до 4 та 5 профільних груп. До таких груп входять люди з дуже низькою мотивацією до праці. Під час тренінгу надано психологічну допомогу в розв’язанні проблем зайнятості вразливих на ринку праці категорій населення, підвищенні рівня мотивації безробітних до працевлаштування.
Заступник командира цивільно-військового співробітництва в/ч А1619, підполковник Олександр Шипілов відзначив високий рівень проведення ярмарку: «Хотілося б, щоб такі заходи, як-от сьогодні, відбувалися у всій країні. Я приїхав із Вінниці, щоб презентувати свою військову частину і пропонувати миколаївцям служити саме в нашій бригаді. Уже кілька осіб зацікавилися». Більшість учасників ярмарку після корисного для себе спілкування зробили одностайний висновок: вони повернуться на службу за контрактом в українську армію.