Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаївському міськвиконкомі вирішено комплексно підійти до питання утеплення багатоквартирних будинків та поступово відійти від практики індивідуального «латання» квартир термоізолюючими матеріалами.
З метою покращення теплотехнічних показників будинків існуючого житлового фонду, економії енергоресурсів та покращення естетичного вигляду фасадів житлових будинків виконком Миколаївської міської ради затвердив Правила термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва. Як заявив заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук, – «латкове утеплення – марно витрачені кошти. Крім цього, таке утеплення може призвести до поступового руйнування будинку. Важливо провести аудит та обрати матеріал для утеплення залежно від того, з чого зроблений сам будинок, дослідити причини та місця тепловтрат у будинку та паралельно провести в будинку інші заходи з енергозбереження».
У департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськвиконкому повідомили про результати застосування нових Правил, коли можна утеплити будинки, не витрачаючи кошти жильців. Так, першими ухвалили рішення про термомодернізацію в ОСББ «Північний-5». Правління пройшло всі процедури, від подачі документів до отримання рішення, на що пішло менше місяця. Отже найближчим часом розпочнуться роботи з утеплення будинку.