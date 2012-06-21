Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки узгодженим спільним діям прокуратури Миколаївської області, співробітників відділу «К» СБУ в Миколаївській області та Головного управління Національної поліції, припинено діяльність злочинної групи, члени якої підробляли паспорти громадян України, а також закордонні паспорти для незаконного перетину кордону. За підозрою у вчиненні злочинів затримано шість осіб, а саме: начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, колишнього співробітника міграційної служби, громадянина Республіки Молдова, мешканця Київської області та двох мешканців Миколаївської області.
Слідством встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року миколаївський чиновник за попередньою змовою з п’ятьма іншими особами налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території АРК. До паспортів вносилися завідомо неправдиві відомості про їхніх власників для безперешкодного перетину державного кордону. Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів: довідки про несудимість, медичні довідки, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Сам начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради має подвійне громадянство: України та Росії, а його син є громадянином Росії та військовослужбовцем Збройних Сил Росії.
У ході документування протиправної діяльності членів вказаної групи проведено більш ніж 20 обшуків, за результатами яких вилучено 75 печаток і штампів, зокрема, посольства України в Республіці Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, організацій, що посвідчують факти, які мають юридичне значення. Також вилучено 50 тисяч доларів США, 50 тисяч гривень, 252 тисячі російських рублів, 2130 євро, дев’ять одиниць зброї без встановлених дозвільних документів, золоті вироби, тощо.
Вже встановлено, що вказані особи займалися злочинною діяльністю майже 10 років, задокументовано понад 30 епізодів злочинної діяльності.
Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.