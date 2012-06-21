Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві поліцейські викрили нелегальних мігрантів, які за допомогою скімінгу обкрадали банкывськы картки громадян. За цим фактом поліція Миколаївщини розпочала декілька кримінальних проваджень. У рамках операції «Мігрант», за результатом спільної роботи правоохоронців Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей було викрито злочинну діяльність громадян сусідньої держави.
Поліцейські встановили, що двоє чоловіків, 26 та 32 років, намагалися у Чернівцях незаконно заволодіти грошима клієнтів банківських установ за допомогою пристрою для зчитування інформації з банківських платіжних карток. У такий спосіб правопорушники здійснили майже 200 аналогічних злочинів на території Миколаївської та Одеської областей. Загалом, одному із банків було завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень.
У ході слідчих дій правоохоронці з’ясували, що іноземці встановлювали на отвір карткоприймача банкомату пристрій, який зчитував інформацію з магнітної стрічки картки, а також додатково вмонтовували бокову накладку з відеокамерою, яка фіксувала введений пін-код. Після чого зловмисники перекодовували данні та знімали грошові кошти в іншому місті.
Під час огляду орендованої іноземцями квартири правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які безпосередньо вказували на причетність затриманих до протиправних дій. За більш як 20 скоєних злочинів слідчі Центрального відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області вже повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України. Збитки завдані злочинними діями двох іноземців сягають більш як півмільйона гривень.
Центральним районним судом м. Миколаєва іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою термыном на два місяці з правом внесення застави у 140 тисяч гривень кожному. Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.