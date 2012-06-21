Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Увечері 19 квітня, коли вже заходило сонце, у небі над Рівним помітили вогняний хрест.
Люди почали жваве обговорення в соцмережах. «Епічний захід сонця. У небі майже вогняний хрест», – написав Микола Ант. Хтось непокоївся, а хтось, навпаки, висловлював думку, що «вогняний хрест у небі – це досить символічно, адже Україна веде боротьбу за єдину помісну церкву».
Торік 18 травня хрест у небі побачили віряни, які молилися поблизу Верховної Ради, «щоб Господь напоумив обранців не приймати антиукраїнські закони». Життя підтвердить, що означав цей вогняний хрест над Рівним. І чи вплине він на рішення Вселенського патріарха щодо єдиної помісної православної церкви в Україні покаже час.