Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже півтисячі пластунів з усіх осередків Тернопільщини та Хмельниччини зберуться цієї суботи, 14 квітня, у місті Підгайці, на Тернопіллі, аби відзначити День першої пластової (скаутської) присяги. Цей урочистий захід, що символізує заснування пластового руху в Україні, щорічно організовують саме другого весняного місяця.
Нинішнього року зібрання пластунів відбудеться під гаслом «До щастя Вітчизну свою поведу». І присвятять його пластуну-сеніору Володимирові Федорчуку, учасникові Революції Гідності, бійцю-добровольцю, який став в обороні української землі проти російських агресорів та їхніх посіпак-бойовиків. З Майдану та війни він повернувся живим, проте трагічно загинув торішнього червня, рятуючи свого вихованця у хвилях Дністра. Світлої пам’яті Володимир мешкав у райцентрі Підгайці, тому й обрали це місто для відзначення Дня першої пластової (скаутської) присяги.
За інформацією, яку поширила Тернопільська округа молодіжної організації «Пласт – національна скаутська організація України», в межах програми Дня першої пластової (скаутської) присяги відбудуться мистецькі, розважально-пізнавальні, спортивні заходи. Їх спрямують на підвищення рівня освіченості, культури, патріотизму, пропаганди здорового способу життя, а також поширення пластового скаутського руху в краї. Розпочнуть же пластунський день з панахиди на цвинтарі, де поховані пластун-сеніор Володимир Федорчук та його вихованець – пластун-прихильник Максим Скасків. Відтак учасники вирушать до центру міста. Тут відбудеться урочисте відкриття, молитва та благословення, а також прозвучать привітання обласної, районної та міської влади. Опісля проведуть церемонію складання пластової присяги.
На учасників і гостей чекатиме й флешмоб «Пластова гаївка». Представники всіх пластових осередків Тернопільщини та Хмельниччини разом з керівництвом області, району й міста висадять липову алею на вшанування пам’яті пластуна-сеніора Володимира Федорчука й з нагоди відзначення Дня першої пластової (скаутської) присяги на Підгаєччині. Діятиме також пластове містечко й ярмарок. У надвечір’я запросять на «Пластову ватру», яка, образно кажучи, палатиме й розмаїттям пісень, музики та ігор.