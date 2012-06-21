Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На сесії Пирятинської міськради затвердили соціальну програму, що передбачає відчутну матеріальну підтримку молодим мамам. Згідно з документом, молодим мамам, які проживають з дітьми на території Пирятинської ОТГ, відшкодовуватимуть вартість медикаментів, необхідних при пологах, виплачуватимуть одноразову допомогу в сумі двох тисяч гривень. Окрім того, вони зможуть користуватися карткою зі знижкою на придбання дитячих речей в об’єктах роздрібної торгівлі.
Ініціатор ідеї, депутат міськради Аліна Мірошніченко вважає, що для того, аби відбувалося звичайне відтворення населення, потрібно, щоб у кожній сім’ї народжувалося не менше трьох дітей. А про сім’ю як основу людського суспільства слід не лише говорити, а й дбати. Мають бути створені такі передумови, які б соціально і матеріально зміцнили інститут сім’ї та покращили якість життя кожної родини і в першу чергу – молодої. На виконання програми з підтримки породіль у 2018 році Пирятинська міськрада заклала близько 100 тисяч гривень.
Для отримання матеріальної допомоги породіллі, які народжуватимуть за направленням лікаря в Полтавському обласному медичному закладі (у випадку ускладнень під час вагітності) та які постійно проживають у населених пунктах Пирятинської міської ОТГ, подають пакет документів до виконкому міськради. Необхідним медикаментами їх забезпечуватиме Пирятинська ЦРЛ за рахунок бюджетних коштів. Соціальну підтримку породіль карткою зі знижкою на придбання дитячих речей в об’єктах роздрібної торгівлі забезпечуватиме Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Крім того, у Пирятині триватиме й благодійна акція «Підтримка породіль», яку започатковала на початку 2017 року та ж Аліна Мірошніченко.