Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки реформі місцевого самоврядування за два останні роки селище Пісочин на Харківщині змінилося до невпізнання. Принаймні, в цьому, за твердженням Atn.ua, переконані самі його жителі, вказуючи на небачений раніше динамічний розвиток свого населеного пункту.
За словами селищного голови Пісочина Олега Чернобая, першого вересня тут відкритли нову сучасну європейську школу, а в січні – сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс.
«На цьому ми не зупинилися, вже зараз проектуємо дитячий садок об’єднаний з початковою школою в мікрорайоні «Надія». Їх – і садок і школу, буде обслуговувати спільна їдальня. І все це дасть 38 додаткових робочих місць.
Завдяки ОТГ, тісній комунікації місцевої влади з людьми і її зацікавленості у якнайшвидшому вирішенні проблем, рівень життя в Пісочині значно покращився», – говорить селищний голова Олег Чернобай.
Як повідомила депутат Пісочинської селищної ради Ольга Хоменко, Харківська районна адміністрація вже виділила сім мільйонів гривень на будівництво, а ще три мільйони надасть місцевий бюджет. Будівництво планують виконати за півтора року, як і попередні проекти.