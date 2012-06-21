Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Покровську, на Донеччині, міська влада виділить внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим тут, 9 квартир для тимчасового проживання. До 30 березня Покровський центр надання адміністративних послуг приймає заяви та відповідні документи від переселенців, які після виїзду із зони бойових дій потребують житла, а вже у квітні квартири будуть розподілені між новими господарями.
Певна річ, людей без власної домівки не бракує, а тому всі претенденти стають учасниками своєрідного конкурсу, на перемогу, в якому впливають безліч факторів: соціальний статус і матеріальний стан родини, кількість дітей, наявність дітей інвалідів чи дітей під опікою тощо. Згадані 9 квартир придбані наприкінці минулого року за кошти міського бюджету та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб і надаються у тимчасове користування строком на 1 рік, але з правом подовження цього терміну до 3 років. Як уточнили у Покровській міській раді, житлові приміщення надаються переселенцям у розмірі не менше 6 квадратних метрів на одну особу. Зрозуміло, ці квартири не підлягають приватизації, продажу, заставі, даруванню, обміну, забороняється вселення сюди інших громадян.