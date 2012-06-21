Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві молодого чоловіка вдарило струмом, коли він виходив з тролейбуса. Подія сталася у Шевченківському районі міста на зупинці «Мотель». Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.
Інформацію підтвердили в управлінні з питань цивільного захисту населення Полтавської облдержадміністрації і начальник КП Полтаваелектроавтотранс» Євгеній Зайцев. За його словами, удару струмом потерпілий зазнав у старому тролейбусі ЮМЗ. Його наразі вже полагодили й випустили на маршрут. У комунальному підприємстві з’ясовують причини інциденту.
Згідно з повідомленням прес-служби поліції Полтавщини, до їхньої чергової частини надходила інформація про ураження струмом громадянина. Але потерпілий не потребував медичної допомоги, тому провадження не було відкрито.
У Полтаві це вже другий такий випадок. Два роки тому 14 річна полтавка також потрапила до лікарні після того, як її вразило струмом при вході до салону тролейбуса.