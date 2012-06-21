Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Держрибагентстві підбили підсумки діяльності за січень-березень цього року. За звітний період інспектори виявили майже 8 тисяч порушень, із них 664 – на території Полтавщини. Ось і нещодавно Полтавський рибоохоронний патруль поблизу села Кліщенці, що в Чорнобаївському районі на Черкащині, виявив порушника, який виловив 86,6 кілограма риби. Своїми діями він завдав природі шкоди на понад 91 тисячу гривень. За три місяці рибінспектори вилучили у полтавських браконьєрів 1,6 тонни риби (по Україні – 27 тонн) на 133 тисячі гривень (4 мільйони гривень).
Як повідомила начальник управління держагентства рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич, з початку року полтавські патрульні затримали 8 транспортних засобів, які зловмисники використовували з метою скоєння протиправних дій на воді, а рибінспектори вилучили у браконьєрів понад 400 знарядь лову (191 знаряддя – безгоспне).
«Полтавський рибоохоронний патруль слідкує за порядком на 1,5 тисячі кілометрів території Полтавщини. Велика територія – велика відповідальність. Радий, що наші патрульні вдало справляються із своєю роботою», – наголосив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.