Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Рівному метеорологи зафіксували температурний рекорд: ніч першого березня видалася найхолоднішою за весь час безперервних спостережень.
– А метеоспостереження ведуться за погодою, починаючи з 1944 року, – уточнює директор обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець. – Так от, першу весняну ніч 2018-го і язик не повертається назвати такою: стовпчики термометрів опустилися до мінус 26,3 градусів!
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Щоправда, рівняни стверджують, що сьогодні почуваються комфортніше, ніж учора, 28 лютого: температура була вищою, але просто-таки «діставала» висока вологість та вітер.
Попередній рекорд першої весняної ночі зафіксовано 1 березня 1963 року – мінус 24,6 за Цельсієм. А незначного потепління, кажуть синоптики, на Рівненщині можна очікувати вже 3 березня. Щоправда, 8 Березня, найімовірніше, буде без підсніжників. Воно й на краще: нехай червонокнижні квіти сплять, – матимуть більше шансів на життя.
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