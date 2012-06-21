Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У селі Саморідня Корсунь-Шевченківського району розцвів сакуровий сад. Правда, екзотичних дерев тут поки що небагато — лише вісім. Їх посадили минулої весни, долучившись до відзначення Року Японії в Україні. Сакури добре прижилися — і ось уже квітують на втіху місцевому люду і гостям села.
У селі дуже переймалися, аби вибагливі японські вишні успішно пережили черкаську зиму. Однак побоювання були марними. Усі саджанці добре перезимували.
Виявляється, що кількість деревець не випадкова. Спочатку, як розповіла голова місцевої ГО «ВіРУС» («Відродження і розвиток українського села») Лариса Піскова хотіли садити сім сакур, але представник посольства Японії в Україні Хірано Такаші, до якого звернулися за допомогою, запевнив, що вісім — число сприятливіше.
Тепер сакуровий сад став родзинкою «громадського простору» в центрі села. Поряд — клуб і капличка, медпункт. Активісти викупили будівлю старого магазину і планують зробити тут місце для дозвілля, громадський хаб. Також мають намір облаштувати майданчик для петанку (один з різновидів боулзу, метою якого є, стоячи всередині кола, кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі).
Ще однією родзинкою села з оригінальною назвою є цілюще Мусійове джерело. Кілька років тому, до 24-ї річниці Незалежності України, селяни разом з місцевими лісівниками обладнали його. Біля джерела зробили дерев’яну бесідку, місце під мангал, облаштували невеличке озеро, в якому плавають риби, змайстрували гойдалку для дорослих та малечі.
Відпочити до джерела приїжджають цілими сім᾽ями.
До речі, Саморідня досить зручна в туристичному плані: по трасі Київ – Дніпро в бік села менше двох кілометрів, від Корсуня — 8 кілометрів, до залізничної станції Сотники — 3 кілометри.