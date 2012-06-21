Глиняна статуетка сиділа на плечі жінки, похованої майже 5000 років тому

Унікальну статуетку, якій 5000 років, знайшли влітку 2020 року в масовому похованні Одіновської культури у Венгеровському районі Новосибірської області, що в Західному Сибіру.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

На невеликій, розміром з долоню, статуетці, знайденої на місці поховання колективом Новосибірського інституту археології та етнографії, була маска із зображенням ведмедя, зроблена з хребців коня.

«Це, без сумніву, знахідка сезону, знахідка, яку хотів би виставити будь-який світовий музей від Ермітажу до Лувру», – сказав професор В'ячеслав Молодин, керівник експедиції «Усть-Тартас-2».

«Ми ніколи не зустрічали нічого подібного, не дивлячись на наші великі знання обрядів поховання Одіновської культури.

«Жінка, мабуть, була незвичайною людиною, щоб мати таку статуетку, яка «супроводжувала» її в загробне життя», – сказав вчений.

Цю цікаву фігурку помістили на плече жінки, яку поклали обличчям вниз на чоловіка. Пара була обгорнута берестою, яку підпалили перед похоронами. Під їх рештками у цій багаторівневій могилі, археологи виявили скелети ще одного чоловіка і жінки, що, як кажуть, було «типовим» у похоронних традиціях Одіновської культури.

Маленька статуетка мала смугу вздовж обличчя, яка символізувала татуювання. В середині глиняної статуетки було зроблено заглиблення, в якому знаходилася бронзова пластина, а також якась органічна речовина всередині. Необхідні подальші хімічні тести, щоб встановити, що саме було поміщено у це заглиблення.

Кістяна маска з хребців коня, що прикривала голову статуетки, зображувала пащу ведмедя, вважають археологи.

«З огляду на те, що похованню 5000 років, ви можете собі уявити, наскільки важливо зрозуміти вірування давніх людей, що населяли Сибір. Наші антропологи і генетики встановили, що люди Одіновської культури були монголоїдами, але обличчя фігурки мало явні кавказькі риси. Ми не можемо визначити стать фігурки, і не можемо сказати, чи була вона одягнена», – сказав В'ячеслав Молодин.

Люди культури Один займалися перш за все полюванням, рибальством і тваринництвом. У них були вівці, коні і велика рогата худоба. Кажуть, що вони жили в землянках в «ізольованому співтоваристві, оточеному лісостеповою місцевістю, розташованої уздовж русла річок і струмків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»