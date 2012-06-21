Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
За минулий тиждень у Слов’янську на Донеччині тутешні правоохоронці «вирахували» і затримали чотирьох місцевих жителів, які навесні та влітку 2014 року приєдналися до проросійських незаконних збройних формувань, що захопили місто. Підозрювані зізналися, що ставши «оплаченцями»(так зневажливо звуть найманців місцеві люди), несли чергування на блокпостах, де виявляли «українських диверсантів», а ще брали участь у будівництві барикад та фортифікаційних споруд.
Після втечі проросійських підрозділів з міста їх спільники причаїлися і сподівалися уникнути відповідальності. Втім, правоохоронці зібрали достатньо доказів про причетність підозрюваних до незаконних збройних формувань та сприяння окупації території області: згадані мешканці Слов’янська та однойменного району невдовзі постануть перед судом.
Порушено кримінальні виробництва за ч.2. ст. 260 КК України(створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), що передбачає покарання позбавлення волі від 3 до 8 років.
За інформацією правоохоронців, зараз у місті триває пошук ще 250 спільників проросійського НЗФ, яке на чолі з громадянином РФ І. Гіркіним-Стрєлковим 12 квітня 2014-року спровокувало у Слов’янську початок гібридної війни.
До речі, сам «головнокомандувач» давно втік до Москви і перебуває у відносній безпеці, а його місцеві обдурені підлеглі або загинули, або тепер розплачуються за скоєне у місцях ув’язнення.