Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цієї суботи Львівщина організує загальнообласну толоку. Аби Вербну неділю, Великдень, а також День довкілля зустріти у чистоті, святковому настрої слід очистити від сміття прибудинкові території, парки, сквери, алеї, впорядкувати та благоустроїти русла й береги річок, каналів, джерел, водойм, ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища. Звісно ж, подбати й про нові зелені насадження. До творення таких добрих справ підприємства, установи, організації, мешканців Львівщини закликав департамент екології та природних ресурсів ОДА.
Тим часом в області вже триває місячник озеленення, прибирання та благоустрою, який завершать 5 квітня. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, вдалося ліквідувати всі стихійні сміттєзвалища, які зафіксували раніше, в Яворівському, Стрийському, Мостиському, Жовківському районах і місті Самбір. У деяких районах уже впорядкували джерела, взялися активно наводити лад на територіях парків і скверів.