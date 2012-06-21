Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
18 квітня у Сумах розпочався традиційний Всеукраїнський турнір юних журналістів, у якому беруть участь понад 20 команд з різних областей країни. Він триватиме впродовж п’яти днів і покликаний підтримувати творчий потенціал обдарованої молоді.
Кращих визначатиме професійне журі, до складу якого входять провідні журналісти, викладачі кафедр журналістики та філології провідних вишів України та редактори видань.
Для учасників передбачені не тільки завдання, а й розмаїта пізнавальна відпочинкова програма. Зокрема, вони відвідають історичні вулички і об’єкти Сум, майстер-класи авторитетних журналістів, переглянуть вистави у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва тощо.