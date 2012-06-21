Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже півтисячі конкурсантів узяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі духовної пісні та камерної музики «Я там, де є благословіння». Його вже увосьме організували в Тернополі спільно з духовенством міста за підтримки міського голови та Міністерства культури України. Позмагатися приїхали професійні та творчі колективи й виконавці різних християнських конфесій з України, Грузії та Польщі.
Очільник області Степан Барна зазначив, виступаючи перед учасниками фестивалю, що Тернопільщина – благословенна земля. Адже на її теренах є два найбільші духовні центри християнства – Почаївська лавра та Марійський духовний центр у Зарваниці. Тут народилися світила українського духовенства. Тут багато тих, хто робив і робить усе для того, аби український народ був єдиний та, щоб в Україні була помісна православна церква.
Міський голова Тернополя Сергій Надал водночас зауважив, що фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословіння» став доброю традицією краю, без якої неможливо уявити сучасне місто, як і без духовності – український народ.
Гран-прі фестивалю здобув народний аматорський хоровий колектив «Acsios» Тлумацького народного дому Івано-Франківської області. Серед тих, хто посів перше місце, диплома та цінного подарунка удостоївся, зокрема, й фольклорний ансамбль «Елеса» з Грузії.