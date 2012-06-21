Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж останніх років Тернопіль активно втілює в життя програму комплексного озеленення міста. У парках, на прибудинкових територіях висадили, зокрема, катальпи, тюльпанові дерева, павловнії, червонолисті клени, сливи Піссарді, каштани Бріотті. Більше того, подбали про найбільшу в Україні катальпову алею. Її протяжність – майже півтора кілометра. Тут гарно прижилося 169 дерев родини бігнонієвих.
Цю алею започаткували в гідропарку «Топільче» та назвали «Файне місто Тернопіль» і внесли торік до міської книги рекордів. Але перший місяць теперішньої весни засвідчив про ганебну справу, а правильніше сказати – про протиправний учинок, вандалізм: днями невідомі особи зламали десять молодих катальп.
На жаль, на цьому прикрому факті зловмисники не зупинилися. Останнім часом лиходії понівечили дерева родини бігнонієвих і виноград також у парку ім. Т. Шевченка. Під час сесії міської ради депутати звернулися до поліції з вимогою знайти винуватців і притягнути до відповідальності.