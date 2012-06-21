Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Місто Тростянець на Сумщині багате пам’ятками архітектури і культури, які приваблюють туристів не тільки з України, а й з-за кордону. Аби підтримувати об’єкти в належному стані, міська влада, окрім власних бюджетних коштів, використовує різні джерела фінансування.
Зокрема, цими днями конкурсна комісія при Міністерстві регіонального будівництва підтримала рішення про виділення гранту в розмірі 8,7 мільйона гривень від Європейського Союзу на реставрацію історико-архітектурної пам’ятки «Садиба Леопольда Кеніга» (панський маєток та фортеця «Круглий Двір»).
Як повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, ще 2 мільйона гривень – фінансування міста. Це дозволить докорінно відновити туристичний об’єкт, який вважається архітектурною перлиною не тільки районного центру, а й усієї України.