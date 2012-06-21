Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Цікавим і захоплюючим для вінницької молоді є участь традиційному загальностудентському проекті, який стартував у квітні і завершиться напочатку червня. Між собою окремо змагатимуться представники професійно-технічних училищ, навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації.
Цього року організували змагання відділ у справах молоді та туризму міської ради, вінницька молодіжна рада та комунальний заклад «Центр підліткових клубів за місцем проживання». У квітні в рамках проекту «Студентська ліга 2018» відбудеться турнір з пейнтболу та з спортивного орієнтування. У травні молодь зіграє в інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?», відбудеться два турніри з футболу, а також чемпіонат з віджимання серед хлопців та з присідання серед дівчат. А з першого по третє червня учасників прийме військово-патріотичний табір.
Після кожного етапу відбуватиметься нагородження учасників та переможців. Усі результати будуть внесені до загальної таблиці, за підсумками якої визначить переможців серед професійно-технічних училищ, навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації.